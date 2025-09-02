Foarte puțini știu că, deși unele alimente pot părea inofensive, ele pot avea efecte dăunătoare asupra organismului, motiv pentru care, pentru a-l proteja, este important să excludeți sau să limitați consumul lor. De exemplu, susțin specialiștii, zaharurile ascunse, aditivii artificiali și alte ingrediente pot deteriora microbiota și pot provoca simptome la nivelul digestiei. Cu toate acestea, pentru a menține sănătatea intestinală nu este necesar să renunțați complet la anumite alimente, ci să încercați să le consumați cu prudență. În acest caz, este important să faceți alegeri mai sănătoase și să urmăriți să mențineți un echilibru. Așadar, dacă vreți să vă organizați o dietă echilibrată, puteți alege să includeți constant alimente integrale și minim procesate.



În plus, puteți citi etichetele și listele de ingrediente pentru a identifica aditivii sau zaharurile ascunse. Iaurtul se regăsește printre alimentele bogate în proteine și probiotice care pot susține sănătatea intestinală și imunitatea. El poate menține microbiota intestinală, bariera intestinală și celulele imunitare din intestin. Consumul unei cantități prea mari de zahăr poate diminua, în schimb, diversitatea microbiotei intestinale și poate ameliora inflamația.



Dacă vă plac batoanele proteice, acestea au deseori concentrații ridicate de arome și îndulcitori artificiali, alcooli de zahăr și gume care pot deranja digestia, cauzând simptome precum balonare, gaze și diaree. La rândul lor, sucurile pot părea o metodă accesibilă de a crește aportul de fructe și legume. Din nefericire, sunt adesea ambalate cu adaos de zaharuri care pot dăuna sănătății intestinale. Menționăm că acestea sunt doar o parte dintre alimentele care vă pot dauna, lista lor fiind mult mai lungă.