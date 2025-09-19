Arsurile la stomac, cunoscute și sub numele de reflux gastroesofagian, se manifestă prin senzația de arsură în piept sau gât, gust acru, dificultăți la înghițire sau tuse uscată. Această afecțiune poate fi accentuată de factori precum obezitatea, sarcina, diabetul, hernia hiatală sau anumite tulburări ale țesutului conjunctiv.



Printre cele mai eficiente băuturi care pot calma disconfortul se numără ceaiul de ghimbir, un remediu natural care reduce producția de acid gastric și presiunea asupra sfincterului esofagian inferior, facilitând golirea stomacului și prevenind refluxul.



Iaurtul de băut, cu conținut scăzut de grăsimi și fără zahăr, conține probiotice care protejează mucoasa gastrică și susțin echilibrul florei intestinale, reducând astfel senzația de arsură. De asemenea, laptele degresat sau laptele vegetal creează o barieră temporară împotriva acidului, având un efect calmant asupra stomacului iritat.



Apa plată rămâne una dintre cele mai simple și eficiente soluții, diluând acidul gastric și favorizând digestia, în timp ce ceaiul de mușețel are proprietăți antiinflamatorii și poate reduce arsurile, mai ales dacă este consumat după mese sau înainte de culcare. Pe lângă efectul direct asupra stomacului, mușețelul ajută și la diminuarea stresului, un factor care poate agrava refluxul.



De asemenea, sucurile de legume și fructe non-acide, precum aloe vera, morcov, țelină sau pepene galben, pot fi incluse în dietă pentru a preveni și ameliora episoadele de arsuri. Aceste băuturi contribuie la hidratare, echilibrează pH-ul stomacului și sprijină digestia.



Adoptarea acestor băuturi, împreună cu evitarea alimentelor acide, grase sau foarte condimentate, poate reduce semnificativ disconfortul și poate proteja sănătatea sistemului digestiv, oferind alinare persoanelor afectate de reflux gastroesofagian.

