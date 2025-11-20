Alcoolul poate avea efecte mult mai serioase asupra sănătății dinților și a gingiilor decât ați crede. Mulți dintre voi asociați problemele dentare doar cu dulciurile sau băuturile carbogazoase, însă consumul regulat de alcool poate fi la fel de dăunător. În cantități mici și ocazionale, impactul asupra organismului este redus, dar atunci când băuturile alcoolice devin o obișnuință, consecințele se resimt rapid în cavitatea orală.



Unul dintre principalele efecte ale alcoolului este deshidratarea. Aceasta reduce secreția de salivă, un factor esențial în menținerea sănătății dentare. Practic, saliva nu doar că lubrifiază gingiile, dar acționează ca un sistem de protecție natural, spălând bacteriile și resturile alimentare și neutralizând acizii care pot ataca smalțul dinților. Atunci când producția de salivă scade, pierdeți această protecție și dinții devin mai vulnerabili la carii, iar gingiile pot fi iritate mai ușor. Potrivit dr. Ramona Angelescu, pe de altă parte, alcoolul conține adesea zaharuri și acizi care accentuează efectele negative asupra smalțului. Bacteriile din cavitatea bucală transformă aceste zaharuri în acizi suplimentari, care atacă smalțul și cresc riscul de carii.



„Vinul roșu este unul dintre cei mai agresivi factori, deoarece lasă pete vizibile pe dinți, iar alcoolul concentrat irită țesuturile moi și sensibile. Dacă aveți deja leziuni sau gingii inflamate, alcoolul nu le vindecă, dimpotrivă, poate agrava situația, crescând riscul apariției bolii gingivale și a inflamațiilor dureroase. Problemele nu se limitează doar la carii și iritații. Expunerea constantă a mucoasei orale la alcool, mai ales combinată cu fumatul, poate crește semnificativ riscul apariției cancerului oral, de gât sau de esofag. De aceea, controalele stomatologice regulate sunt esențiale pentru a depista problemele înainte să devină grave. În acest sens, vizitele periodice la medic vă ajută să identificați la timp leziuni sau inflamații care altfel ar putea rămâne nedetectate până când tratamentul devine mai dificil și mai invaziv“, a subliniat medicul.



Din fericire, există metode eficiente pentru a reduce efectele negative ale alcoolului asupra sănătății orale. În primul rând, consumul moderat este cheia, întrucât cei care beau ocazional prezintă riscuri mult mai mici decât cei care consumă frecvent. În plus, menținerea unei igiene dentare corecte este la fel de importantă. Trebuie să vă periați dinții de cel puțin două ori pe zi, să folosiți ața dentară și să vă clătiți cu apă după ce consumați băuturi acide sau alcoolice. De asemenea, după ce beți alcool, este recomandat să așteptați aproximativ 30 de minute înainte de periaj, pentru a nu îndepărta smalțul care a fost temporar înmuiat de acizi.



Bineînțeles, alimentația joacă și ea un rol important. Evitând excesele de zahăr și aciditate și alternând băuturile alcoolice cu apă sau alimente neutre, reduceți impactul asupra dinților. În plus, controlul periodic al stomatologului, combinat cu periajul corect și alimentația echilibrată, poate preveni apariția cariilor, a gingivitei sau a altor probleme mai grave.