Sunt micuţi, dar chiar şi aşa, bebeluşii mişcă, simt şi descoperă de la o zi la alta ce pot face cu propriul corp. Cert este că simţurile noului membru al familiei se vor dezvolta treptat, când bebeluşul creşte. În primul rând, el îşi dă seama că îi poate vedea pe cei din jurul său, iar acest lucru îl face extrem de fericit, mai ales să-i poată vedea chipul cei care i-a dat viaţă.



Potrivit dr. Nadia Stan, medic de familie, vederea bebeluşului este înceţoşată la naştere, dar ochii săi se vor adapta pe parcurs pentru a vedea la distanţă şi, desigur, pentru a distinge formele, siluetele şi culorile din jurul său.



„Când se naşte, micuţul vede în nuanţe de alb şi negru şi abia după aproximativ două luni este capabil să distingă aproape toate nuanţele. Oricum, în primul său an de viaţă este important ca vederea să îi fie stimulată cu ajutorul unor obiecte de diferite culori, care îl vor atrage. Îmainte de toate, însă, pentru bebeluş, unul dintre cele mai interesante privelişti este chipul mamei, pe care nu se mai satură să îl privească. Totuşi, pentru a-i stimula vederea, puteţi încerca să folosiţi mimica, pentru a face diferite grimase, care, cu siguranţă, îl vor face şi mai curios. În plus, el va face tot posibilul să îşi imite părinţii. Totodată, este recomandat ca atunci când îl scoateţi pe cel mic la plimbare să vă opriţi în dreptul diferitelor obiecte şi să îi daţi suficient timp să le observe. Acest lucru este indicat să îl faceţi pentru că, în acest fel, fiecare obiect nou îl ajută să îşi dezvolte vederea”, a precizat medicul.



În ceea ce priveşte simţul auditiv, acesta şi acesta se dezvoltă treptat. Cert este că bebeluşul aude sunete încă de când se află în burtă la mama sa, îi aude bătăile inimii, dar percepe şi zgomotele din jurul său. Bineînţeles că la naştere va recunoaşte vocea mamei, pe care o va deosebi de celelalte voci feminine. Ulterior, după ce se naşte, se dezvoltă şi simţul gustului. Totuşi, în primel sale luni de viaţă, el va prefera gustul dulceag, aşa cum este laptele mamei.



Câteva luni mai târziu, el acceptă şi alte gusturi, cum ar fi cel acrişor sau uşor sărat.



Referitor la simţul olfactiv al bebeluşului, trebuie să ştiţi că mirosul este simţul cel mai dezvoltat la naşterea micuţului dumneavoastră, care îşi va recunoaşte mama după miros. Din acest motiv, medicii spun că este bine ca mama să nu folosească parfum sau creme parfumate în primele luni, pentru ca bebeluşul să se bucure de mirosul ei natural, care îl va face să se simtă întotdeauna în siguranţă.



Pentru că pielea bebeluşului este sensibilă şi este cea prin intermediul căreia putem să îi transmitem dragostea noastră, ei ar trebui să fie mângâiaţi pe cap şi pe spate. „Spre exemplu, la început, când cei mici au de-a face cu nesuferiţii colici, mângâierile adulţilor le folosesc pentru a-i calma. Apoi, unul dintre cele mai bune modalităţi de a stimula simţul tactil al bebeluşului este masajul, prin care îi putem atinge pielea într-un mod plăcut, iar bebe se va bucura să simtă dragostea membrilor familiei şi mai ales va avea parte de momente liniştitoare”, a completat dr. Stan.

