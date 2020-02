Bebeluşul nu a primit o notă bună la naştere? Nu intraţi în panică!

Toţi bebeluşii primesc note la naştere. Unii iau zece din start, alţii iau o notă mai mică. Această notare a nou-născuţilor sau scorul Apgar este efectuat în primele cinci minute de viaţă şi urmăreşte pulsul (numărul de bătăi cardiace pe minut), respiraţia, tonusul muscular, răspunsul la stimuli şi, desigur, culoarea pielii nou-născutului.

De cele mai multe ori, bebeluşii iau între şapte şi zece puncte. Dr. Manuela Ardeleanu spune că cei care vor obţine un calificativ mai mic vor avea nevoie de îngrijiri suplimentare, dar asta nu înseamnă, neapărat, că părinţii trebuie să se panicheze, pentru că puii de om, care abia au venit pe lume au foarte bine dezvoltat instinctul de supravieţuire şi vor face tot posibilul să facă faţă noului mediu în care se află.

„Ce înseamnă acest scor Apgar? Practic, este vorba despre o evaluare clinică făcută în primele minute de viaţă, pentru a determina cât de bine se adaptează copilul la viaţa extrauterină. Fiecare copil în parte este evaluat în primul său minut în afara uterului şi din nou la cinci minute, primind la fiecare componentă nota unu sau nota doi. La final, se face scorul Apgar, care este alcătuit din suma notelor celor cinci componente. Trebuie precizat că primul A din Apgar se referă la aspectul sau tonul pielii. Practic, cât de roz sau albastru este tonul pielii bebeluşului. Se ştie că la bebeluşi, sângele bogat în oxigen nu începe să circule decât după ce au început să respire. Aşadar, sângele oxigenat este ceea ce face ca nuanţa albastră să dispară şi tonul rozaliu al pielii să înceapă să se vadă mai bine. Bineînţeles, un micuţ care are pielea albastră la distanţă de un minut poate primi nota zero, în timp ce un copil care a devenit deja roz va primi nota doi. Desigur, există numeroase lucruri care pot avea un impact asupra punctajului Apgar, inclusiv modalitatea în care s-a produs naşterea copilului (naturală sau cezariană). De asemenea, nu este neobişnuit ca unii copii să păstreze o nuanţă albastră în mâini şi picioare timp de zece minute”, a explicat medicul.

Calitatea respiraţiei nou-născutului este foarte importantă

După aceea, părinţii trebuie să ştie că P-ul vine de la puls, adică măsura ritmului cardiac al copilului şi este o măsură a capacităţii organismului de a pompa sânge. Tocmai de aceea, la un minut după naştere, un copil cu o frecvenţă cardiacă mai mică de o sută de bătăi pe minut va primi nota unu, în timp ce un copil cu o frecvenţă cardiacă mai mare de o sută de bătăi va primi un scor de doi. De asemenea, medicii vor urmări grimasele celor mici, sau, mai exact reflexele copilului. Aşadar, un copil care nu răspunde atunci când gâtul şi gura le sunt aspirate, va primi un scor de 0. Un bebeluş care se încruntă în timpul aspiraţiei primeşte nota unu, iar un copil care are grimase şi tuse sau strănut primeşte doi. A-ul din Apgar se referă la activitatea unui copil, adică mişcarea acestuia. Altfel spus, un copil care nu se mişcă va primi un scor zero, un copil cu o anumită cantitate de mişcare a braţelor şi a picioruşelor primeşte unu, iar un copil care se mişcă în mod activ şi îşi îndoaie braţele şi picioarele va primi cu siguranţă un doi. La fel de importantă este şi calitatea respiraţiei bebeluşului, aceasta fiind determinată de strigătele lui. În concluzie, un bebeluş care nu a plâns la un minut după naştere, va primi scorul zero, un copil cu un strigăt slab sau cu scâncet - scor unu, iar un copil cu un strigăt tare va avea scorul doi.