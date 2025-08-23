Fiecare etapă din dezvoltarea unui copil vine cu provocări, iar una dintre cele mai importante și mai dificile este, fără îndoială, erupția dentară. Cu toate că este un proces natural, apariția primilor dinți poate crea un disconfort considerabil atât pentru bebeluș, cât și pentru părinți. Dacă micuțul dumneavoastră este mai agitat decât de obicei, plânge frecvent, salivează în exces sau refuză mâncarea, este foarte posibil ca primii dinți să își facă apariția.



Deși poate părea alarmant, totul face parte dintr-un proces firesc, iar cu puțină răbdare și câteva soluții simple, totul poate deveni mai ușor de gestionat. Potrivit medicilor, dinții de lapte își încep dezvoltarea încă din viața intrauterină, iar alveolele dentare ale bebelușilor sunt pregătite pentru erupție încă de la naștere. Erupția se produce de regulă în perechi. În cele mai multe cazuri, primii care apar sunt incisivii centrali inferiori, în jurul vârstei de șase luni. Urmează, la o lună sau două distanță, incisivii centrali superiori, apoi cei laterali. La aproximativ zece luni, apar și incisivii laterali inferiori, iar la 14 luni apar primii molari. Caninii își fac apariția în jurul vârstei de 18 luni, iar molarii secundari, în jurul vârstei de doi ani. Cu toate acestea, a precizat dr. Sanda Cristescu, fiecare copil are propriul ritm, iar în unele cazuri, ordinea sau vârsta pot varia. Există situații în care un copil poate avea patru dinți pe arcada superioară fără niciunul jos, sau invers, fără ca acest lucru să reprezinte o problemă medicală.



Semnele care indică faptul că bebelușului îi ies dințișorii sunt destul de ușor de recunoscut, mai ales dacă părinții sunt atenți la comportamentul și starea generală a micuțului. „De exemplu, nevoia constantă de a roade obiecte sau jucării mai dure este una dintre cele mai frecvente manifestări. Această nevoie de a ronțăi totul din jur este un răspuns firesc la presiunea resimțită în gingii. Bebelușul nu are altă metodă de a-și alina disconfortul, așa că instinctiv va căuta să muște obiecte pentru a obține o ușoară ameliorare. Salivarea abundentă este un alt semn clar, uneori atât de excesivă încât poate irita pielea din jurul gurii și bărbiei. Ca urmare, gingiile pot părea roșii, inflamate și uneori, prin piele, poate fi zărit dintele care urmează să erupă. Unii copii vor deveni mai agitați, vor avea un somn fragmentat, cu treziri frecvente pe timpul nopții. Alții își pierd apetitul sau devin mai sensibili la atingere, mai ales în zona obrajilor și a urechilor. Un simptom des întâlnit este acela că micuțul își trage de urechi - un gest care poate semnala că durerea de dinți radiază în acea zonă”, a explicat medicul.



Este important, totuși, ca părinții să distingă între acest gest cauzat de erupția dentară și o posibilă infecție la ureche, care poate avea simptome similare. Dacă bebelușul a început diversificarea, este posibil să refuze alimentele solide, deoarece lingurița poate provoca jenă la nivelul gingiilor. În alte cazuri, dimpotrivă, unii copii pot manifesta un apetit crescut, tocmai pentru că presiunea produsă de supt sau mestecat ajută la calmarea disconfortului. Medicul a explicat faptul că, în ciuda creșterii poftei de mâncare, unii bebeluși pot evita suptul din cauza durerii, ceea ce face ca o activitate obișnuită, precum hrănirea, să devină dificilă atât pentru copil, cât și pentru părinți.



Din fericire, există metode simple și eficiente de a calma durerea. Printre cele mai recomandate se numără aplicarea locală a unei comprese reci. Părinții pot înmuia o bucată de material textil din bumbac, curat, și o pot pune pentru câteva minute la congelator. Oferit copilului, materialul rece va amorți ușor gingiile inflamate, oferindu-i o senzație de bine. La fel de eficiente pot fi și jucăriile speciale pentru dentiție, realizate din silicon moale, care se pot răci în frigider și care sunt concepute pentru a fi mestecate fără riscuri. Acestea se pot găsi în farmacii sau magazine pentru bebeluși și sunt disponibile în diverse forme și culori, menite să atragă atenția copilului și să-l ajute să se concentreze pe altceva decât pe disconfort.