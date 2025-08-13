Puțini ştiu că pelinul este o plantă extrem de recomandată de medicii fitoterapeuţi şi nu numai. Indicat în afecţiunile hepatice şi diabetice, datorită calităţilor sale depurative, pelinul se bucură de aprecieri când vine vorba de edeme renale până la gastrite. În acelaşi timp, este recomandat inclusiv pentru creşterea rezistenţei organismului împotriva bolilor virale. Reţineţi, însă! Acesta poate avea şi contraindicaţii, aşa că ar trebui să îl folosiţi numai în cunoştinţă de cauză. În plus, pelinul întăreşte imunitatea organismului şi tocmai de aceea este recomandat şi în tratamentul pneumoniei şi gripei sau a altor infecţii respiratorii.



În plus, planta are foarte multe proprietăţi, trebuie doar să ştiţi cum să o folosiţi, mai ales că ajută şi la tratarea a diverse afecţiuni ale tractului gastro-intestinal, ale vezicii, ale rinichilor, probleme ginecologice, dermatite etc. Se pot face astfel spălături vaginale cu pelin, spălături ale tractului urinar, de asemenea, se pot pune câte 10 picături de ceai de pelin în fiecare nară atunci când sunteţi foarte răciţi. La nivel intern, enumerăm afecţiunile ficatului, pancreasului, bilei, care se tratează cu infuzie de ceai de pelin consumată vreme de 21 de zile, câte 50 ml de trei ori pe zi. De asemenea, hepatita de natură infecţioasă se tratează cu ceai de pelin sau cu vin de pelin. Răcelile sunt foarte uşor de tratat cu ajutorul ceaiului de pelin, care alungă cu succes şi tusea supărătoare. De asemenea, se ştie că pelinul mai are şi proprietăţi antitumorale, fiind folosit adesea în tratarea cancerului de esofag.

