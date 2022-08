Beneficiile consumului cărnii de pui

Specialiștii îndeamnă populația să consume, îndeosebi, carne de pui, deoarece este un aliment hrănitor, iar consumul său este benefic pentru sănătate. Dincolo de a fi un element de bază al vieții de zi cu zi, carnea de pui trebuie apreciată ca un produs de calitate și sănătos. În primul rând, carnea de pui este ușoară, bogată în proteine și săracă în grăsimi. În plus, oferă vitamine și minerale. La acest moment, este clasificată ca tip de carne slabă, dar pentru aceasta este esențială și indicată îndepărtarea pielii. La nivel nutrițional, este interesant de evidențiat faptul că proteinele sale au o valoare biologică ridicată. Aceasta înseamnă că furnizează toți aminoacizii esențiali pe care organismul nu este capabil să îi producă în cantitățile ideale.



Apoi, are o cantitate mai mică de grăsimi saturate decât carnea roșie și alte cărnuri procesate. În plus, ies în evidență lipidele Omega 6 și Omega 3. Acest ultim tip de grăsime este prezent doar la acele exemplare crescute liber și hrănite cu furaje vegetale. Totodată, este o sursă de vitamine din grupul B și conține cantități mici de minerale precum fier, zinc sau seleniu. Este, de asemenea, o sursă proeminentă de fosfor. Medicii spun că înlocuirea cărnii roșii cu alte surse de proteine precum carnea de pui, peștele sau nucile poate fi o strategie eficientă de reducere a riscului coronarian. Din acest motiv, este esențial să faceți diferența între aceste două tipuri de carne. Colesterolul, fierul sau grăsimile saturate (prezente în carnea roșie și procesată) sunt implicate în hipertensiunea arterială, disfuncția arterială sau rezistența la insulină, factori de risc pentru bolile cardiovasculare.