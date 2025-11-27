O proteină care se află în intestinul organismului uman ar putea fi responsabilă de teribila boală Parkinson. Este concluzia la care au ajuns cercetătorii de la Universitatea Columbia în urma mai multor analize.



Nu toate cauzele bolii Parkinson sunt înţelese. Comunitatea ştiinţifică, însă, continuă să se întrebe despre posibilele cauze ale infecției. Parkinson este cea de-a doua cele mai răspândită boală neuro-degenerativă din lume, după Alzheimer. Oamenii de știință de la Universitatea Columbia şi-au concentrat atenţia asupra alfa-sinucleinei, o proteină care se găseşte atât în intestin, cât şi în creier, şi ar putea fi responsabilă de dezvoltarea bolii Parkinson.



Multe persoane care dezvoltă boala susțin că au avut constipaţie şi alte simptome gastrointestinale cu până la 20 de ani înainte de a dezvolta primele simptome motorii. Mai mult, cercetătorii spun că problemele gastrointestinale sunt prezente la aproximativ 70% dintre pacienţii care suferă de Parkinson.

