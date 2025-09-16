Cataracta este cunoscută ca fiind o boală de bătrâneţe, cele mai afectate persoane fiind cele în vârstă. Afecţiunea constă în opacifierea cristalinului, ceea ce înseamnă că această lentilă intraoculară îşi pierde transparenţa, prin urmare nu îşi va mai putea îndeplini funcţiile sale ca structură optică.



Potrivit dr. Adriana Troi, cristalinul reprezintă o lentilă intraoculară, care în mod normal trebuie să fie transparentă. Este bine de ştiut, însă, că această afecţiune poate fi diagnosticată la orice vârstă, cu atât mai mult dacă avem în vedere şi variabilitatea mare a cauzelor ce pot conduce spre această patologie. Principalele simptome ale cataractei



scăderea acuităţii vizuale progresiv, uneori lent, alteori chiar rapid (în câteva luni), minoră sau severă, în funcţie de localizarea opacităţii şi de densitatea acesteia (de exemplu, opacifierea densă localizată în axul optic va determina o scădere majoră de acuitate vizuală). Totodată, pacientul se va confrunta cu vedere în ceaţă, halouri colorate în jurul punctelor luminoase, perceperea dificilă a culorilor.



Cauzele care duc la opacifierea progresivă a cristalinului odată cu vârsta sunt legate de modificările fiziologice produse prin îmbătrânirea cristalinului. Acesta poate creşte în volum, fibrele sale se îngălbenesc, se rigidizează. De asemenea, există însă şi cataracta congenitală. Opacifierea cristalinului în acest caz este cauzată de un defect de formare a acestuia în viaţa embrionară, asociat cu o tulburare de resorbţie a vaselor embrionare ce înconjoară cristalinul în viaţa intrauterină.



Severitatea prognostică funcţională, în acest caz, este extrem de largă, se poate ajunge chiar la afectarea profundă a vederii. Diagnosticul de cataractă congenitală este necesar să fie pus cât mai precoce, deoarece există forme clinice care necesită tratament chirurgical cât mai rapid posibil.



„În cazul cataractei congenitale, de multe ori anamneza dezvăluie eventuale antecedente familiale ale părinţilor. Primul lucru de ştiut despre cataractă este că acestea nu se formează peste ochi. Majoritatea oamenilor asociază această problemă cu un strat mic care este creat deasupra pupilei. Realitatea este că ele se formează în interiorul ochiului şi vederea distorsionată apare atunci când proteinele care alcătuiesc în mod normal cristalinul nu mai sunt metabolizate util. Acest proces este complet nedureros şi nu vă va afecta simţitor decât luni sau ani mai târziu, când deja aveţi nevoie de o intervenţie chirurgicală”, a explicat medicul.



De precizat că vârsta nu este singurul factor care provoacă apariţia cataractei. Un alt lucru pe care ar trebui să îl ştiţi despre cataractă este că vârsta nu este un factor determinant pentru apariţia ei. Deşi este adevărat că majoritatea cataractelor apar la vârstnici, oricine poate avea această problemă.