Specialiștii spun că boiaua de ardei conține o serie de nutrienți și componente active care vă conferă diverse beneficii pentru sănătate. Fiind un produs deshidratat, tinde să concentreze vitamine și minerale, precum carotenoizii (unii dintre ei sunt precursori ai vitaminei A). Cel mai important macronutrient sunt fibrele, care nu sunt metabolizate. Apoi, carotenoizii din boiaua de ardei sunt potențiali antioxidanți, aceștia fiind capabili să lupte împotriva daunelor cauzate de moleculele reactive, cum ar fi radicalii liberi. Este cazul capsaicinei, al zeaxantinei și al luteinei. Dovezile științifice susțin efectul protector al acestor antioxidanți împotriva dezvoltării bolilor cronice, cum ar fi bolile cardiovasculare, cancerul și bolile neurodegenerative. În plus, acţionează şi ca modulatori ai răspunsului imun și au efecte antiinflamatorii. De exemplu, capsaicina este un compus prezent în ardeiul iute, care se leagă de receptorii de pe celulele nervoase pentru a reduce durerea și inflamația.



Mai multe studii au arătat că cremele topice cu capsaicină ajută la reducerea durerii cauzate de artrită. În alte cercetări, s-a descoperit că suplimentele cu capsaicină pot preveni inflamația și deteriorarea stomacului. Un alt studiu asupra femeilor cu diabet gestațional care au luat cinci miligrame de capsaicină a arătat că aceasta a scăzut nivelul zahărului din sânge după masă. Totodată, este utilă pentru sănătatea ochilor, unele studii raportând un risc mai scăzut de degenerescență maculară legată de vârstă și cataractă.

