Poate îl folosiți de ani de zile pentru ciorbe, sarmale sau varză, dar ați privit vreodată borșul de putină ca pe un adevărat tonic pentru sănătate? În forma sa crudă, acest lichid fermentat tradițional românesc este mult mai mult decât un ingredient de gust. Specialiştii spun că este o sursă valoroasă de vitamine, minerale și probiotice naturale, care acționează benefic asupra întregului organism. Dacă îl consumați zilnic, pe stomacul gol, veți observa o îmbunătățire a digestiei, o reglare a glicemiei și un plus de energie, mai ales în perioadele stresante sau obositoare. Datorită conținutului de crom, borșul poate sprijini persoanele cu diabet în menținerea glicemiei în limite normale. În același timp, este de ajutor în afecțiuni respiratorii precum bronșita, sinuzita sau chiar tuberculoza, fiind apreciat pentru efectul său ușor antibacterian. Pe lângă toate acestea, borșul susține sănătatea inimii, contribuie la scăderea colesterolului și a tensiunii arteriale și poate fi un aliat în curele de slăbire, oferind energie fără calorii în exces. Totodată, un pahar mic de borș băut dimineața poate deveni un obicei simplu, dar cu efecte neașteptat de benefice.