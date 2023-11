Brânca-ursului are efect asupra infertilității cauzate de dereglările hormonale

Brânca-ursului este o plantă cunoscută și sub denumirea de crucea-pământului şi poate fi întrebuințată pentru proprietățile sale terapeutice sub formă de capsule, tinctură sau ceai. Aceasta, susţin medicii, poate fi utilizată ca remediu pentru bolile aparatului genital, pentru că planta medicinală reglează ciclul menstrual, stimulează activitatea ovarelor, relaxează mușchii vaginali și uterini. În plus, poate să aibă efect și asupra anexitelor sau bolilor cu transmitere sexuală cum ar fi sifilisul, gonoreea. Mai mult decât atât, brânca-ursului poate fi întrebuințată și de femeile care sunt predispuse la o instalare prematură a menopauzei. Această plantă medicinală are, totodată, efect asupra infertilității cauzate de dereglările hormonale. În acelaşi timp, este un remediu potrivit și pentru a preveni infecțiile urinare, pentru că are proprietăți antibiotice și antiseptice, contribuind la eliminarea microorganismelor care afectează aparatul urinar.



Pentru că ajută la o mai bună circulație a sângelui la nivelul organelor genitale masculine, poate fi o soluție împotriva impotenței. Mai mult decât atât, sporește posibilitățile de concepție, deoarece crește numărul de spermatozoizi și îmbunătățește mobilitatea acestora. Planta este şi un remediu împotriva apariției osteoporozei, pentru că stimulează secreția de estrogen, hormon care asigură metabolizarea calciului în organism. Rădăcina și frunzele sunt recomandate pentru pacienții care sunt diagnosticați cu ulcer, boli de ficat sau de stomac ori boli ale vezicii biliare. De asemenea, suplimentele pe bază de brânca-ursului pot fi consumate de copiii cu epilepsie sau tulburări psihice, alături de tratamentul administrat la recomandarea unui medic.