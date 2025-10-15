Pentru cei care nu știu, pe lângă calitățile sale nutriționale excepționale, broccoli are și proprietăți vindecătoare. Așa că aveți suficiente motive să-l consumați cât mai des. Specialiștii spun că, înainte de toate, această legumă conține sulforafan, un compus-anticancerigen care inhibă dezvoltarea celulelor canceroase. De asemenea, elimină din organism bacteria H. pylori, o bacterie care crește riscul de cancer gastric. Totodată, broccoli mai conține și indol-3-carbinol, un antioxidant care combate cancerul de sân, cervical și de prostată.



În același timp, broccoli conține o cantitate importantă de vitamina k și calciu care mențin sănătatea sistemului osos și previn osteoporoza, iar în cazul cardiacilor, este indicat consumul acestuia, pentru îmbunătățirea sănătății inimii. În plus, conține vitamina B6 și acid folic, ambele ajutând la reducerea riscului de infarct și ateroscleroză. Datorită luteinei pe care o conține, broccoli ajută și la prevenirea cataractei și a degenerescenței maculare, deci este esențială pentru sănătatea ochilor.



Atenție, însă! Avantajele pe care acest aliment le are pentru sănătate sunt distruse dacă este gătit în exces, pentru că se pierd enzimele care îi conferă toate calitățile, potrivit unui studiu realizat de americani. Cea mai bună soluție pentru a păstra calitățile unui aliment precum broccoli este gătirea lui la abur timp de 2-4 minute. Această combinație dublează proprietățile anticancer ale acestor crucifere, susțin cercetători americani.