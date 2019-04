Bronşiolita îmbolnăveşte, deseori, copiii de până în trei ani

De foarte multe ori, pediatrii consultă în cabinetele lor copilaşi cu bronşiolită, care este o boală de origine virală, infecţia fiind foarte des întâlnită la copiii mai mici de trei ani. Desigur, boala îi nelinişteşte pe părinţi, ei speriindu-se de simptome: respiraţie şuieratoare, tuse, oboseală, refuzul de a mânca şi febră uşoară.



Potrivit dr. Corina Panţuru, medic pediatru, bronşiolita este o boală comună a căilor respiratorii, care apare, în special, în anotimpul rece şi este cauzată de o infecţie care afectează bronhiile mici, numite şi bronşiole (căile de transport al aerului în plămâni). Ca urmare, în momentul în care acestea se inflamează, se umplu cu mucus, îngreunând procesul de respiraţie.



„Copiii de vârstă mică suferă mai mult decât cei mai mari, întrucât căile lor respiratorii sunt mici şi se pot bloca mai uşor. Deseori, boala apare mai frecvent la băieţi, la copiii care nu au fost alăptaţi şi la cei care sunt duşi în locuri aglomerate. Spre exemplu, dacă micuţii merg în colectivitate sau sunt expuşi la fum de ţigară, au mai multe şanse să facă bronşiolită”, a explicat medicul.



Specialistul a precizat că, deşi este, în principiu, o boală uşoară, există situaţii în care copilaşii pot face o formă mai gravă, care necesită spitalizare.

De asemenea, există situaţii care măresc riscul apariţiei bronşiolitei severe, iar aici ne referim la copiii născuţi prematur, la antecedentele de boli cardiace cronice ori la faptul că plămânii şi sistemul imunitar au slăbit din cauza bolilor sau a medicamentelor.



„În prezent, unul din trei copii cu vârsta mai mică de un an prezintă cel puţin un episod de bronşiolită acută. Dintre cei internaţi, aproximativ 80% au vârsta mai mică de un an şi unii chiar sub trei luni. În peste 70% din cazuri este incriminat virusul sincitial respirator. Boala debutează cu febră, rinoree, obstrucţie nazală, tuse, care poate deveni spastică ulterior, în accese prelungite. De asemenea, trebuie evaluat impactul simptomatologiei respiratorii asupra capacităţii sugarului de a se alimenta şi de asemenea abilitatea familiei de a îngriji copilul şi a sesiza dacă starea acestuia se agravează. În cazul sugarilor trebuie continuată alăptarea, iar cei mici să beneficieze de mese scurte şi dese. Tratamentul constă în nebulizare (aerosoli), iar boala poate dura până la trei săptămâni, asta în cazurile ce prezintă complicaţii şi necesită spitalizare”, a adăugat medicul.



Primele simptome ale bronşiolitei sunt de obicei aceleaşi cu ale unei răceli obişnuite: stare generală proastă, secreţii nazale, tuse, febră.

Aceste simptome durează maxim două zile şi sunt urmate de agravarea tusei şi apariţia respiraţiei şuierătoare. Copilul poate avea şi un apetit scăzut şi este posibil să vomite după ce tuşeşte. Mai rar, bebeluşii, mai ales cei născuţi prematur, pot avea episoade scurte în care li se opreşte respiraţia (apnee) înainte de a avea alte simptome.



Mirabela ŞERBĂNESCU