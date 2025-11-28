În primul rând, susțin specialiștii, busuiocul conţine o serie de agenţi antispastici care ajută la prevenirea sau atenuarea slăbiciunii musculare. De asemenea, este util în caz de indigestie şi durere în diferite zone ale corpului. Totodată, ajută în caz de oboseală, inflamaţie şi depresie, iar de multe ori reduce şi anxietatea.



În același timp, acesta este de mare folos la efectuarea masajului, dar şi pentru calmarea spasmelor cauzate de menstruaţie. În plus, aroma sa calmantă este folosită în diferite uleiuri de corp și este un excelent repelent natural împotriva ţânţarilor. Datorită proprietăţilor sale antibacteriene, poate fi folosit pentru a vindeca muşcăturile de şarpe sau alte muşcături infecţioase.



Atunci când este ingerat sub formă de ceai sau alte băuturi, ajută sistemul imunitar să apere organismul.



Nu uitați nici că busuiocul este o plantă de care puteți profita acasă pentru a calma tusea sau senzaţia de uscăciune a gâtului. Aveți nevoie de două căni de apă, două căni de frunze de busuioc și zahăr. Mai întâi, fierbeţi apa într-un recipient împreună cu busuiocul și aşteptaţi până când dă în clocot. Imediat după aceea, turnaţi conţinutul într-o cană mare şi adăugaţi o lingură de zahăr. Consumaţi ceaiul ori de câte ori aveţi nevoie. În caz că nu știați, busuiocul este folosit și cosmetică. Pentru a profita de beneficiile sale, este suficient să frecaţi uşor o frunză pe piele în fiecare zi și îi va da o strălucire naturală.

