Cancerul de sân poate apărea la femeile de orice vârstă, chiar și în absența factorilor de risc cunoscuți. Potrivit specialiștilor Direcției de Sănătate Publică Județeană (DSPJ) Constanța, cel mai mare număr de cazuri este înregistrat la femeile cu vârsta cuprinsă între 50 și 69 de ani, dar boala poate surveni și mai devreme. Printre factorii de risc se numără: înaintarea în vârstă, antecedentele familiale de cancer de sân, obezitatea, consumul de alcool și tutun, expunerea la radiații, debutul precoce al menstruației sau prima sarcină la vârstă înaintată.



Conform datelor raportate de medicii specialiști oncologi și de rețeaua de asistență medicală teritorială, în anul 2024 au fost înregistrate 411 cazuri noi de cancer de sân în județul Constanța. Dintre acestea, 295 sunt în mediul urban și 116 în mediul rural, numărul total al femeilor aflate în evidență fiind de 5.236. De asemenea, în prima jumătate a anului 2025, s-au raportat deja 140 de cazuri noi, dintre care 101 în mediul urban și 39 în mediul rural, ajungând la un total de 4.929 cazuri aflate în evidență. „Aceste cifre subliniază necesitatea continuării acțiunilor de educație sanitară, prevenție și screening, mai ales în rândul femeilor de peste 40 de ani, dar și al tinerelor care trebuie să-și cunoască factorii de risc și să se adreseze medicului pentru controale periodice. Tocmai de aceea, depistarea timpurie a cancerului de sân crește semnificativ șansele de vindecare. Examinarea periodică a sânilor, autoexaminarea lunară și efectuarea mamografiei sunt elemente esențiale pentru diagnosticarea bolii în stadii incipiente“, au precizat medicii.