Când ar trebui să vă sperie febra celor mici

Chiar dacă cel mic are febră şi nu se simte bine, nu vă speriaţi! Ceea ce probabil mulţi nu ştiu este că, în esenţă, febra nu este un lucru rău, ci mai degrabă este un semn că organismul copilului luptă cu viruşii sau bacteriile care i-au atacat organismul.

Astfel, aceştia agresează sistemul imunitar al micuţului, iar ca un răspuns la atacul survenit, sistemul imunitar eliberează substanţe chimice care combat infecţia, dar care cresc temperatura corpului. Potrivit specialiştilor, mulţi microbi au nevoie de o temperatură a corpului ceva mai ridicată (situată între 38.5-39 de grade) pentru a fi eliminaţi. Din acest motiv, medicii nu recomandă administrarea antitermicelor înainte de a atinge aceste temperaturi şi înainte de a trece o zi de la declanşarea ei.

Totuşi, mare atenţie! Este adevărat că organismul are nevoie de ceva timp pentru a acţiona împotriva bolii, dar dacă situaţia persistă mai mult de trei zile şi temperatura creşte prea mult, trebuie luate măsuri pentru a o reduce.

„Febra de peste 38,9 grade Celsius sau una de peste 37,8 grade Celsius, care durează trei zile sau mai mult ar trebui să fie evaluate de către un medic. Atunci când starea de sănătate a micuţului se deteriorează, devine apatic, astenic, inapetent, agitat sau letargic, tuşeşte, este nevoie de un consult medical”, a declarat dr. Ionica Ciortan, medic specialist pediatru.

Dar, înainte de a vă panica, este important să ştiţi cum să măsuraţi corect febra la copii, pentru că nu toate termometrele sunt de încredere. Spre exemplu, este mai indicat să folosiţi un termometru intrarectal sau să măsuraţi temperatura în axilă decât să verificaţi fruntea, mâinile sau urechile.

În plus, dacă micuţul nu are doar febră, ci şi dureri şi o stare apatică, atunci puteţi administra antitermice. De reţinut, nu le daţi copiilor un antitermic dacă are doar o febră uşoară, dar el este vesel şi comunicativ. Mai mult decât atât, atunci când folosiţi un antitermic, alegeţi unul mai slab, pentru a nu solicita degeaba organismul celui mic.