Unii copii par să-și piardă brusc energia, nu mai pot ține pasul cu colegii, se plâng constant de oboseală și devin retrași, apatici, fără un motiv clar. Oricât de mult ar dormi sau s-ar odihni, nu își revin complet. Părinții cred, uneori, că e vorba de lene, stres școlar sau lipsă de motivație. În realitate, acești copii ar putea suferi de o afecțiune rar înțeleasă: sindromul de oboseală cronică. Această tulburare este o formă severă de epuizare care nu poate fi explicată prin boli obișnuite sau lipsa somnului și care durează mai mult de șase luni. Spre deosebire de oboseala normală, care dispare după odihnă, această formă de epuizare nu răspunde la repaus și se agravează după activitate fizică sau intelectuală.



Simptomele nu se opresc aici. Mulți copii descriu un somn care nu îi revigorează, dificultăți de concentrare și de memorare, dureri de cap persistente, amețeli care se accentuează atunci când se ridică din pat sau stau mult în picioare. Alții, în schimb, se confruntă cu dureri musculare și articulare care migrează, dureri de burtă sau greață fără cauză aparentă. De multe ori, aceste simptome se manifestă intermitent, cu zile mai bune și altele în care copilul abia poate funcționa. Din păcate, cauza exactă a sindromului nu este cunoscută. Se suspectează, totuşi, o combinație de factori genetici, infecțioși, hormonali și emoționali.