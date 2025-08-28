Mastectomia, o intervenție chirurgicală utilizată frecvent în tratamentul cancerului de sân la femei, este uneori recomandată și în cazul bărbaților. Deși mai puțin cunoscută în acest context, mastectomia masculină este o opțiune terapeutică eficientă atunci când alte metode nu dau rezultatele așteptate. În acest articol, explorăm situațiile în care când e indicată mastectomia la bărbați și care sunt recomandările specialiștilor în domeniu.

Ce este mastectomia la bărbați?

Mastectomia masculină implică îndepărtarea chirurgicală a țesutului mamar în exces. Aceasta poate fi parțială (subcutanată) sau totală, în funcție de cauză, extensia afecțiunii și starea generală de sănătate a pacientului. Spre deosebire de intervențiile estetice, această procedură este recomandată din motive medicale, inclusiv în cazuri de ginecomastie severă, dureroasă sau asociată cu risc oncologic.

Când este justificată intervenția chirurgicală?

În general,mastectomia este indicată la bărbațiîn următoarele situații:

Ginecomastie persistentă: Dacă ginecomastia nu dispare de la sine sau nu răspunde la tratamente hormonale ori modificări ale stilului de viață. Durere cronică sau disconfort: Când pacientul experimentează disconfort semnificativ la nivelul sânilor, care afectează calitatea vieții. Modificări estetice semnificative: Când aspectul sânilor provoacă anxietate, scădere a stimei de sine sau impact psihologic negativ. Suspiciune oncologică: Dacă în timpul investigațiilor sunt depistate noduli sau modificări suspecte, medicul poate recomanda o biopsie sau chiar mastectomie profilactică. Rezultate slabe la tratamentele conservatoare: Dacă tratamentele medicamentoase sau modificările de dietă și exerciții nu au efect.

Factori medicali determinanți

Medicul endocrinolog sau chirurgul plastician evaluează o serie de factori înainte de a recomanda intervenția:

Istoricul pacientului (inclusiv tratamente hormonale anterioare);

Gradul de dezvoltare a țesutului glandular;

Simptomele asociate (dureri, secreții mamelonare, inflamație);

Vârsta pacientului;

Posibile contraindicații chirurgicale.

În toate cazurile, decizia este una personalizată, luată în urma unor investigații complexe precum ecografia mamară, analiza nivelurilor hormonale sau RMN.

Riscuri și recuperare

Deși este o intervenție sigură, mastectomia presupune anumite riscuri, ca orice procedură chirurgicală: infecții, hematoame, modificări de sensibilitate. Cu toate acestea, recuperarea este, în general, rapidă, mai ales în cazul intervențiilor subcutanate minim invazive. Majoritatea pacienților revin la activitățile normale în câteva săptămâni.

Ce rol joacă psihologia?

Înainte de a decidecând e indicată mastectomia la bărbați, medicii iau în calcul și impactul emoțional. Unii pacienți raportează îmbunătățiri majore ale stimei de sine și ale imaginii corporale după operație, mai ales atunci când ginecomastia a fost sursa unor complexe personale timp îndelungat.

Concluzie

Când e indicată mastectomia la bărbați? Răspunsul depinde de o evaluare atentă, realizată de specialiști, care analizează atât factorii medicali cât și cei psihologici. În cazul în care ginecomastia are un impact negativ asupra sănătății sau calității vieții și nu răspunde la alte tratamente, intervenția chirurgicală poate fi o soluție eficientă și durabilă.