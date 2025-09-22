Insomnia este tulburarea care afectează capacitatea de a adormi sau de a menține un somn odihnitor. Persoanele afectate se trezesc frecvent sau au un somn superficial, iar lipsa odihnei influențează starea de spirit, nivelul de energie și capacitatea de concentrare.



Această tulburare poate fi ocazională, legată de stres sau schimbări în rutină, sau cronică, afectând calitatea vieții pe termen lung. Insomnia primară include dificultatea de inițiere și menținere a somnului, iar alte forme apar în contextul unor afecțiuni medicale sau psihice sau ca efect al unor substanțe.



Simptomele includ dificultatea de a adormi, trezirea prematură, somnul fragmentat, neliniște, gânduri repetitive, iritabilitate și probleme de concentrare. Pe termen lung, insomnia poate afecta relațiile sociale și performanțele profesionale.



Cauzele frecvente sunt stresul, bolile cronice, consumul de alcool sau cafeină și obiceiurile de somn neadecvate. Diagnosticarea implică evaluarea clinică, jurnalele de somn și, uneori, teste precum polisomnografia sau actigrafia.



Tratamentul include schimbări de stil de viață: program regulat de somn, reducerea stimulentelor, meditație și tehnici de relaxare. Terapia cognitiv-comportamentală este eficientă, iar medicamentele sau suplimentele se folosesc doar temporar și sub supraveghere medicală.



Recunoașterea și tratarea timpurie a insomniei sunt esențiale pentru a preveni complicațiile și pentru a recăpăta un somn sănătos.

