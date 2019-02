Când nu puteţi vaccina copiii

Specialiştii trag un semnal de alarmă în privinţa acelor părinţi care nu îşi vaccinează copiii pentru că sunt alergici la ou. Dr. Ionela Popescu, medic pediatru consideră că alergia la ou este o problemă de sănătate pentru un copil sau un adult care atunci când mănâncă albuş de ou de găină are manifestări cutanate (erupţie cutanată etc), digestive (dureri abdominale etc), respiratorii (strănut în salve) sau extrem de rar, generale (şoc).

„Vaccinurile vii şi atenuate sunt fabricate pe ou embrionat. Aici enumăr ROR-ul, vaccinul antigripal, vaccinul împotriva febrei galbene şi nu numai. Altfel spus, ca să se poată obţine efectul dorit de la aceste vaccinuri ce determină în mod obişnuit boala, este atenuată, dar încă vie şi prin urmare are nevoie de hrană ca să supravieţuiască până ajunge la om. Această hrană este oul embrionat. Pe scurt, persoanele care mănâncă ou nu au alergie la ou şi, în consecinţă, pot primi vaccinuri vii atenuate”, a explicat medicul.