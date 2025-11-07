O masă gustoasă, o înțepătură de insectă sau un medicament banal pot declanșa uneori o reacție violentă a organismului. Șocul anafilactic este una dintre cele mai grave urgențe medicale, apărând brusc, adesea în doar câteva minute de la contactul cu alergenul.



În loc să protejeze corpul, sistemul imunitar eliberează substanțe care provoacă inflamație masivă, scădere bruscă a tensiunii arteriale și blocarea căilor respiratorii. De cele mai multe ori, anafilaxia apare la persoane care știu că suferă de alergii, dar uneori lovește pe neașteptate, fără antecedente. Ceea ce o face cu atât mai periculoasă este viteza cu care se dezvoltă și intensitatea reacției. În câteva minute, organismul intră într-o stare de șoc, iar fiecare secundă devine vitală.



Cei mai frecvenți factori declanșatori sunt alimentele - arahidele, nucile, laptele, ouăle, peștele sau crustaceele -, urmate de medicamente precum penicilina, antiinflamatoarele nesteroidiene și unele anestezice. Înțepăturile de albine, viespi sau bondari pot declanșa, la rândul lor, reacții severe, mai ales la persoanele sensibilizate. Există și forme mai rare, când anafilaxia apare după efort fizic combinat cu un anumit aliment, ceea ce complică identificarea cauzei.



Simptomele se instalează rapid: mâncărimi, urticarie, umflarea buzelor, feței sau limbii, dificultăți de respirație, senzație de sufocare, răgușeală, amețeală sau pierderea cunoștinței. În cazurile severe, tensiunea arterială scade brusc, pulsul devine slab, iar persoana poate intra în stop respirator sau cardiac. Sunt semne care nu trebuie ignorate nicio clipă.



Primul pas este apelul la 112



Dacă pacientul are la îndemână un autoinjector cu adrenalină (precum EpiPen), acesta trebuie administrat imediat, în coapsă, chiar și prin haine. Adrenalina este singurul medicament care poate opri reacția anafilactică și salva viața pacientului. Persoana trebuie așezată culcată, cu picioarele ușor ridicate, pentru a menține fluxul sangvin către organele vitale, și trebuie supravegheată până la sosirea echipajului medical.



La spital, tratamentul continuă cu oxigen, fluide intravenoase și medicamente care reduc inflamația - antihistaminice și corticosteroizi. Pacientul rămâne sub observație câteva ore, uneori chiar o zi întreagă, deoarece există riscul reapariției simptomelor, fenomen numit „anafilaxie bifazică”.



Pentru cei care știu că au alergii severe, prevenția este esențială. Este importantă identificarea exactă a alergenului și evitarea contactului cu acesta. Medicii recomandă ca persoanele cu risc să poarte mereu o brățară medicală de avertizare și un autoinjector cu adrenalină, iar familia, colegii sau profesorii să fie instruiți cum să acționeze în caz de urgență.

În cazul copiilor, vigilența trebuie să fie dublă. Un simplu prânz la școală sau o petrecere pot deveni periculoase dacă alergia nu este cunoscută sau dacă cei din jur nu știu cum să reacționeze. Educația privind alergiile severe și antrenarea pentru utilizarea adrenalinei ar trebui să devină o rutină în comunități.



