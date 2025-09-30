Automedicația este definită ca selecția și utilizarea medicamentelor de către o persoană, din proprie inițiativă sau la îndemnul altcuiva, dar fără sfatul unui medic, pentru a trata diferite afecțiuni sau simptome. Potrivit specialiştilor, trebuie ţinut cont, însă, de faptul că aceasta este departe de a fi o practică sigură. Deși formele minore de automedicație, cum ar fi administrarea de analgezice fără prescripție medicală pentru o durere de cap, sunt considerate normale, această practică poate deveni periculoasă. Acest lucru se întâmplă dacă se ajunge la substanțe mai puternice sau la utilizarea regulată de medicamente fără avizul medicului. Unul dintre cele mai mari riscuri ale automedicației este reprezentat de faptul că întârzie solicitarea unui sfat avizat din partea medicului, ceea ce, în loc să ducă la vindecare, poate ascunde o boală gravă.



Foarte important este că automedicația poate fi periculoasă și poate duce la diverse complicații și la probleme grave de sănătate. De exemplu, atunci când luați un medicament fără a cere sfatul unui medic, este posibil să alegeți ceva greșit. În plus, crește riscul de a lua o doză incorectă sau de a utiliza medicamente mai mult decât este necesar. De asemenea, deși ați putea crede că administrarea de medicamente pentru ameliorarea simptomelor este benefică, aceasta poate masca adesea simptomele unei afecțiuni medicale subiacente. În plus, utilizarea greșită sau excesivă a medicamentelor poate crește riscul de complicații medicale severe, convulsii și chiar moartea.