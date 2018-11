Când trebuie să vă faceţi griji în privinţa febrei la copii

De cele mai multe ori, febra este cel mai frecvent motiv de prezentare cu copilul la medic şi, în ciuda faptului că măsurarea temperaturii copilului pare extrem de simplă, marea varietate a dispozitivelor de măsurare a febrei cutanate, rectale sau timpanice, face ca alegerea să nu fie atât de uşoară pentru părinţi.

„Plecând de la aceste premise, voi face câteva precizări care să vină în ajutorul părinţilor când este vorba de copilul febril. Temperatura normală a corpului uman este 36,1 - 37,8 grade Celsius măsurat intrarectal. Întâi de toate este general acceptat că febra la copil înseamnă 38 grade Celsius sau mai mult, măsurat intrarectal. Temperatura corpului variază fiziologic cu vârsta, momentul zilei (este mai mare seara), activitatea fizică, alimentaţia, îmbrăcămintea şi mediul ambiant. Supraîncălzirea copilului se diferenţiază de febră prin compararea temperaturii abdomenului cu cea a mâinilor: abdomen cald + mâini calde înseamnă supraîncălzire, abdomen cald + mâini reci înseamnă febră”, a explicat dr. Ionela Popescu, medic primar pediatru.

Specialistul a explicat că măsurarea temperaturii se face intrarectal la nou-născut şi sugar, axilar, la copilul mic şi copilul mare şi oral, doar la copilul mai mare de 5-6 ani. Tocmai de aceea, se recomandă evitarea măsurării temperaturii cu dispozitivele cutanate (de tip plasture) a căror acurateţe scăzută în măsurarea temperaturii nu a permis includerea în utilizarea de rutină. Astfel, dispozitivele (termometrele) folosite pot fi: termometrul digital; termometrul digital, cu infraroşu cutanat; termometrul digital cu infraroşu timpanic, după vârsta de trei luni.

Consultul medical, obligatoriu

În cazul în care observaţi că cel mic are o temperatură crescută a corpului, el necesită, neapărat, un consult medical.

Când trebuie să mergeţi la doctor? Atunci când nou-născutul sau sugarul mai mic de trei luni are febră de 38 grade Celsius ori pentru febra sugarului mai mare de trei luni, dar şi cea a copilului mic sau mare, care are şi alte manifestări ce susţin faptul că pacientul este bolnav: este iritabil, agitat sau, din contră, este letargic (zace în pat), mănâncă mai prost decât de obicei; are o respiraţie mai greoaie; are erupţie cutanată, vărsături sau diaree.

În aceste condiţii, părinţii pot face mai multe lucruri.

Dr. Popescu a spus că, dacă cel mic face febră mai mare de 38,5 grade Celsius, ei îşi vor dezbrăca copilul pentru câteva minute, vor administra un antitermic în doze conforme cu prospectul medicamentului şi apoi se vor adresa unui pediatru.

„Când febra depăşeşte 39 grade Celsius, sunt necesare şi măsuri fizice de scădere a febrei (duş cu apă călduţă sau împachetarea în prosop umezit în apă călduţă). Este preferabil să se încerce scăderea febrei cu câteva unităţi, înainte de-a pleca de acasă către unitatea spitalicească cea mai apropiată, pentru a preîntâmpina eventualele complicaţii ce pot surveni la copilul febril. Nu voi insista asupra cauzelor febrei la copil, aceasta rămânând să fie stabilită împreună cu medicul pediatru ce va trata copilul, pe baza istoricului bolii, a datelor epidemiologice, a examenului amănunţit efectuat copilului febril. O dată venit pe lume copilul, asiguraţi-vă că aveţi în casă un termometru funcţional, pe care ştiţi să-l folosiţi corect, că ştiţi cum să interveniţi în sprijinul copilului dumneavoastră febril şi, cel mai important, nu vă pierdeţi cu firea pentru că primul şi cel mai rapid ajutor sunteţi dumneavoastră, părintele”, a completat medicul.