Canicula vă poate strica somnul. Sfaturi pentru o odihnă de calitate

În scurt timp, temperaturile vor fi și mai ridicate, iar vremea caniculară se va instala peste tot. Din păcate, gradele în plus din timpul verii pot afecta moralul multor persoane, împiedicându-le să aibă parte de un somn bun. În aceste condiţii, să adoarmă repede şi să aibă parte de o noapte liniştită vor deveni două chestiuni ceva mai complicate, din cauza sistemului intern de reglare a temperaturii.



În principiu, această calitate implică faptul că temperatura corpului oamenilor este fin reglată pentru ca funcţiile vitale ale organismului să nu fie perturbate. De exemplu, dacă este prea frig sau prea cald, organismul va declanşa mecanisme de regularizare pentru a readuce temperatura corpului la 37° C. În caz de caniculă, aceste mecanisme se referă, în special, la vasodilatarea capilarelor superficiale şi la transpiraţia care permite răcirea corpului. Aceste procese sunt, însă, mai puţin eficiente în timpul somnului. „Deci, dacă temperatura internă creşte prea mult în timpul nopţii, creierul emite un sistem de alarmă şi acela este momentul în care oamenii nu se mai pot odihni cum trebuie şi se trezesc”, susţine dr. Camelia Vlădulescu. Somnul bebeluşilor şi al persoanelor în vârstă este perturbat, de regulă, în cazul unor temperaturi foarte mari, întrucât mecanismele de regularizare termică sunt mai puţin eficiente la vârste extreme.



Pentru a nu mai simţi acest disconfort şi pentru a dormi liniştit, trebuie ca temperatura cutanată să nu depăşească 30°C. Mai mult decât atât, pentru a favoriza somnul atunci când este foarte cald, trebuie să fie aplicate recomandările clasice, adică să evitaţi să vă acoperiţi tot corpul pe timpul nopţii şi să vă asiguraţi că încăperea în care veţi dormi este bine ventilată. În cazul copiilor, lenjeria de pat din diverse ţesături poate să jeneze circulaţia aerului şi ar fi indicat ca ea să fie schimbată des. De asemenea, plasaţi rufe umede în cameră, umeziţi la nevoie lenjeria de pat cu un pulverizator de apă pentru a aduce mai multă prospeţime. Evaporându-se, apa permite într-adevăr scăderea temperaturii ambientale. Lupta împotriva căldurii îi face adeseori pe oameni să doarmă cu ferestrele deschise, fapt care poate să fie dăunător, uneori, întrucât somnul este puternic influenţat de mediu, iar zgomotul este unul dintre marii agenţi perturbatori. Aşadar, nu ezitaţi să folosiţi dopuri de urechi şi să fiţi atenţi la lumină. Pe scurt, pentru a favoriza procesul de adormire, evitaţi să vă expuneţi ochii în faţa unei luminozităţi prea intense la sfârşitul serii.



Acest detaliu se aplică şi pentru lumina care provine de la anumite tipuri de ecrane. Ar fi deci de preferat să nu mai folosiţi tablete, computere şi console de jocuri video înainte de a merge la culcare, cu atât mai mult cu cât aceste aparate produc la rândul lor căldură. În plus, pentru a asigura un somn de calitate, evitaţi toate acele lucruri care produc o creştere a temperaturii interne a corpului, în special practicarea de activităţi fizice după ora 20.00, mesele prea bogate în grăsimi şi consumul de băuturi alcoolice sau uşor alcoolizate.