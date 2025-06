Vara aduce cu sine mai mult soare, căldură și vacanțe, dar și provocări pentru piele: deshidratare, exces de sebum, arsuri solare sau pori dilatați. Pentru a vă menține tenul proaspăt și sănătos, măștile de față devin un aliat esențial în sezonul estival. Aplicate de două-trei ori pe săptămână, acestea pot reface nivelul de hidratare, pot calma iritațiile și pot preveni apariția imperfecțiunilor. Una dintre cele mai simple și eficiente opțiuni este masca cu iaurt și miere, ideală pentru calmarea pielii după expunerea la soare. Iaurtul are efect răcoritor, în timp ce mierea ajută la regenerarea pielii datorită proprietăților sale antibacteriene. Pentru un plus de prospețime, puteți opta pentru o mască pe bază de castravete ras și aloe vera, două ingrediente care hidratează intens și reduc inflamațiile. Tenul gras, frecvent afectat vara de excesul de sebum, poate beneficia de o mască cu argilă verde și apă florală de trandafiri, care curăță în profunzime și lasă pielea matifiată, fără să o usuce excesiv. În schimb, tenul uscat sau sensibil se va bucura de o mască cu piure de avocado și câteva picături de ulei de măsline sau ulei de jojoba. Pielea va fi catifelată și protejată împotriva efectelor nocive ale razelor UV. Pentru un efect antioxidant puternic, o mască din pulpă de fructe de pădure (afine, zmeură, căpșuni) poate aduce un aport semnificativ de vitamina C și poate revigora tenul tern, afectat de poluare și soare.