Pielea copiilor și mai ales a nou-născuților este diferită de cea a adulților, fiind în general mai sensibilă, dar și cu o activitate distinctă a glandelor care secretă transpirația și grăsimea la acest nivel. În consecință și bolile de piele ale copiilor au o altă frecvență ca la adult. Potrivit specialiștilor, dermatita alergică sau alergia, eczema atopică sau dermatita atopică este cea mai frecventă afecțiune, unul din cinci copii, cu vârste variind de la câteva zile de viață până la 10-12 ani, suferind de așa ceva. Boala se caracterizează prin piele sensibilă, uscată, cu zone roșii care dau senzația de mâncărime. Formele afecțiunii pot varia de la foarte ușoare până la severe, cele din urmă fiind de fapt cele care îngrijorează părinții. Dr. Ioana Frențiu spune că din experiența sa în tratarea bolilor dermatologice ale copiilor, este important de urmat un regim special de viață în aceste cazuri. Bineînțeles, părinții sunt cei care vor trebui să-și ferească micuții de factorii care le declanșează dermatita alergică.



Totodată, infecțiile cutanate sunt și ele des întâlnite în rândul copiilor, fiind în general vorba de afecțiuni virale de tip veruci vulgare (negi) și molluscum contagiosum, infecții bacteriene ca stafilococii și streptococii cutanate, dar și infecții micotice (ciuperci) precum candida. Infecțiile cutanate trebuie tratate la recomandarea dermatologului deoarece orice agent microbian subminează imunitatea copilului la diverse nivele și netratat corespunzător poate avea consecințe nefaste pe mai târziu. O altă categorie de afecțiuni dermatologice o reprezintă tumorile pielii și anume alunițele de orice tip și malformațiile vasculare (anomalii ale vaselor de sânge care irigă pielea) apărute la naștere sau mai târziu. De reținut că orice aluniță sau malformație vasculară de pe piele copilului trebuie arătată unui dermatolog, acesta fiind în măsură să explice precis despre ce e vorba.