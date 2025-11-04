Uneori se întâmplă să purtați încălțăminte nepotrivită și să vă alegeți cu niște vezicule cu lichid de toată frumusețea, despre care specialiștii spun că nu este indicat să le spargeți, pentru că se pot infecta. Dacă este însă nevoie, acestea pot fi drenate. Aceste veziculele cu lichid, numite și bășici reprezintă o consecință a încălțărilor inadecvate, care tinde să provoace multă durere. De obicei, regiunile cele mai afectate sunt călcâiele și degetele de la picioare. Aceste situații se datorează, în primul rând, pantofilor înguști, care vă pot afecta în mod negativ picioarele, în special dacă îi purtați o perioadă mai lungă de timp.



În ce privește veziculele cu lichid, mulți oameni fac greșeala de a le sparge imediat ce se descalță. De ce nu este bine să faci acest lucru? Pentru că veziculele cu lichid se pot infecta. Așa că, dacă atunci când vă descălțați descoperiți că zona călcâiului s-a inflamat și s-a format o bășică, procedați în felul următor: umpleți un lighean cu apă fierbinte, adăugați sare (cinci linguri la cinci litri de apă) și scufundați-vă picioarele. La început este posibil să vă doară, dar după puțin timp vă veți simți mai bine. Relaxați-vă 15-20 de minute, după care ștergeți-vă picioarele cu grijă și cercetați, încă o dată, veziculele.



Un alt remediu util este cel cu gel de aloe vera, care poate calma durerea și senzația de înțepătură. În plus, ajută la vindecarea rănilor și usucă veziculele, reducând disconfortul. O soluție de mare folos este și cea obținută din trei căței de usturoi pisați, aplicați pe zona cu probleme, cu ajutorul unui pansament. Apoi, aplicați pansamentul peste veziculele cu lichid. Rețineți că usturoiul este un ingredient uimitor cu acțiune antibiotică, care poate trata rănile.

