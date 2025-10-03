Carnea roșie, provenită de la vită, porc, miel sau vițel, este o sursă importantă de proteine de înaltă calitate, fier hemic, vitamina B12 și minerale precum zincul sau seleniul. Consumată cu moderație, poate sprijini creșterea și repararea țesuturilor, sănătatea sângelui și imunitatea.



Totuși, diferența între carnea neprocesată și cea procesată este esențială. Baconul, cârnații sau șunca, prin conservanți și metode de preparare, cresc riscul de boli cardiovasculare, diabet de tip 2 și cancer colorectal.



Gătitul la temperaturi ridicate poate produce compuși nocivi, iar aportul mare de grăsimi saturate favorizează creșterea colesterolului „rău”.



Ghidurile internaționale recomandă consum moderat: maximum 350-500 g pe săptămână de carne roșie gătită și evitarea cărnii procesate. Alternativ, proteinele pot fi obținute din pește, carne albă, leguminoase sau produse vegetale. Carnea roșie poate face parte dintr-o dietă echilibrată, dar atenția la cantitate, calitate și metode de preparare este cheia pentru un stil de viață sănătos și sustenabil.

