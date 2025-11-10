Dacă sunteți părinți sau aveți copii în familie, cu siguranță ați observat cât de des folosesc căștile audio. iPod-uri, telefoane sau MP3 playere, toate par să fie nelipsite din viața celor mici. Dincolo de distracție, însă, trebuie să fiți atenți, deoarece utilizarea căștilor la volume ridicate și la vârste fragede poate avea efecte serioase asupra sănătății urechilor și poate duce chiar la pierderea auzului. Totodată, susțin medicii, problema nu ține doar de volumul muzicii, ci și de timpul îndelungat petrecut cu căștile pe urechi. Copiii și adolescenții, adesea absorbiți de melodiile preferate, nu își dau seama că sunetele prea puternice afectează celulele sensibile ale urechii interne.



Din păcate, în timp, aceste daune pot fi ireversibile. Tocmai de aceea, specialiștii recomandă ca părinții să stabilească limite clare: volumul nu ar trebui să depășească 60% din capacitatea maximă a dispozitivului și sesiunea de ascultare să nu fie mai lungă de 30-40 de minute fără pauză. De asemenea, alegerea unor căști adaptate vârstei copilului, care izolează zgomotul exterior, poate preveni tentația de a da volumul prea tare. Înainte de toate, nu uitați că prevenția începe acasă. Așa că, încurajați copiii să asculte muzica la niveluri sigure și să facă pauze regulate. Urechea lor merită protejată, iar obiceiurile bune formate acum îi vor ajuta să se bucure de muzică întreaga viață, fără riscuri inutile.

