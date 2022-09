Castraveții și aloe vera vă ajută să mențineți fermitatea pielii

Pentru cei care nu știu, castraveții și aloe vera sunt două ingrediente cunoscute pentru proprietățile lor benefice pielii. Castravetele, de exemplu, luptă împotriva radicalilor liberi, iar aloe vera stimulează regenerarea țesuturilor. Primul dintre cele două este compus din 97% apă și este bogat în nutrienți ce protejează sănătatea întregului organism și a pielii. De ani buni acest ingredient este adăugat în numeroase tratamente de înfrumusețare, datorită proprietăților sale revigorante și tonice. Mai mult decât atât, el ajută la tratarea unor probleme precum pungile de sub ochi sau cearcănele. În plus, grație conținutului ridicat de apă și vitamina E, castravetele repară, hidratează și protejează celulele pielii.



Această legumă conține antioxidanți care luptă împotriva radicalilor liberi care vă afectează pielea și provoacă îmbătrânirea prematură prin scăderea producției de colagen și elastină. Totodată, castravetele are proprietăți astringente ce ajută la curățarea în profunzime a pielii, reducând în același timp excesul de uleiuri și problemele asociate acestuia, cum ar fi acneea. Aloe vera, în schimb, este o plantă extrem de valoroasă în industria cosmetică, datorită conținutului său de nutrienți și proprietăților sale benefice pentru piele. De asemenea, are proprietăți astringente care curăță în profunzime pielea, eliminând mizeria acumulată și prevenind astuparea porilor.