Ceaiul de trandafir este bogat în vitamina C, polifenoli, flavonoide și taninuri, compuși care acționează ca antioxidanți puternici, întărind sistemul imunitar și protejând celulele de stresul oxidativ. Prin aceste proprietăți, băutura contribuie la prevenirea îmbătrânirii premature și a bolilor cardiovasculare.



Pe lângă efectul antioxidant, ceaiul de trandafir are acțiune antiinflamatoare și antibacteriană, fiind benefic pentru piele, digestie și imunitate. Consumat regulat, poate calma durerile de stomac, sprijini digestia și elimina toxinele din organism. În plus, are un efect relaxant, contribuind la reducerea stresului și îmbunătățirea somnului.



Prepararea ceaiului este simplă: petalele de trandafir se infuzează 5-10 minute în apă fierbinte, fără a fi fierte. Poate fi servit cu miere sau lămâie, pentru un plus de aromă și beneficii.



Totuși, persoanele alergice sau cele care urmează tratamente cu anticoagulante ar trebui să consume ceaiul cu prudență și doar la recomandarea medicului. De asemenea, femeile însărcinate sau care alăptează este bine să ceară sfatul unui specialist înainte de consum.



Așadar, ceaiul de trandafir nu este doar o băutură parfumată, ci un adevărat remediu natural pentru echilibru și vitalitate. Cu moderație și atenție, poate deveni o parte plăcută a rutinei zilnice de relaxare și îngrijire.

