Pe măsură ce trecem prin diferite etape ale vieții, pielea noastră suferă schimbări vizibile. Uneori apar leziuni noi, alteori se modifică cele deja existente. De cele mai multe ori, aceste semne sunt benigne, însă este important să știm când trebuie să cerem sfatul medicului dermatolog. Printre cele mai frecvente motive de îngrijorare se numără apariția așa-numitelor „alunițe roșii”, cunoscute în termeni medicali drept angioame cherry.



Angioamele cherry sunt mici proliferări vasculare dobândite, care se prezintă sub forma unor leziuni rotunjite, de culoare roșu-violacee, cu suprafață lucioasă și moale la atingere. Acestea mai sunt denumite și angioame senile, angioame Campbell de Morgan sau hemangioame ale adultului, fiindcă numărul lor crește odată cu vârsta.



Apar, de regulă, după 30 de ani, iar statisticile arată că doar aproximativ 7% dintre adolescenți dezvoltă astfel de leziuni. Pot fi întâlnite oriunde pe corp, dar cel mai adesea apar pe trunchi și pe membrele superioare. Deși dimensiunile lor sunt reduse (sub 3,5 mm), în unele cazuri pot ajunge să fie mai mari.



Un tip aparte de angiom este angiomul spider, care are un aspect asemănător cu o mică pată roșie centrală din care pornesc prelungiri fine, ca niște picioare de păianjen, și care se localizează mai ales pe față și decolteu.



Care sunt cauzele apariției?



Deși mecanismul exact nu este complet elucidat, există mai mulți factori care favorizează dezvoltarea acestor leziuni: înaintarea în vârstă, expunerea la radiațiile UV, predispoziția genetică, sarcina și modificările hormonale, anumite tratamente hormonale, diabetul zaharat sau boli ale sistemului imunitar. În cazuri rare, pot apărea eruptiv, fiind asociate cu infecția cu virusul herpetic uman (HHV-8).



Vestea bună este că angioamele cherry sunt leziuni benigne și nu au potențial de transformare malignă. Cu toate acestea, ele pot fi confundate cu alte afecțiuni cutanate, precum melanomul amelanotic – un tip de cancer de piele lipsit de pigment. Din acest motiv, este recomandat un consult dermatologic atunci când o aluniță își schimbă rapid dimensiunea, forma sau culoarea, sau când apar sângerări spontane.



În general, nu este necesar niciun tratament. Îndepărtarea lor poate fi luată în considerare doar dacă: se află într-o zonă predispusă la traumatisme și sângerează frecvent, cauzează disconfort estetic sau au un aspect atipic și necesită examinare histopatologică.



Apariția angioamelor cherry nu poate fi prevenită în totalitate, însă protecția solară, evitarea expunerii excesive la UV și controalele dermatologice anuale sunt pași esențiali pentru menținerea sănătății pielii.



Alunițele roșii nu trebuie să fie un motiv de panică. De cele mai multe ori sunt simple leziuni benigne, fără riscuri pentru sănătate. Totuși, vigilența este cheia: orice modificare apărută pe piele merită evaluată de un specialist, pentru a exclude afecțiuni mai grave.

