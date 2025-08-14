Sâmburii de caise seamănă la aspect cu migdalele și au un gust pe care unele persoane îl îndrăgesc. În plus, anumite surse susțin că aceștia ar putea avea beneficii pentru sănătate. Totuși, în același timp, sâmburii de caise conțin și substanțe care pot deveni toxice, dacă sunt consumate în cantități mari.



Principalul risc al consumului de sâmburi de caise provine tocmai din conținutul de amigdalină. În organism, această substanță poate fi transformată în cianură de hidrogen, considerată și o puternică otravă care poate provoca simptome de intoxicație acută, precum greață, amețeli, dureri de cap, dificultăți respiratorii.



Consumul de sâmburi de caise este un subiect complex și adesea înconjurat de mituri. Deși conțin compuși naturali cu potențial benefic, riscurile asociate cu amigdalina și posibilitatea intoxicării cu cianură fac ca acești sâmburi să nu fie recomandați ca supliment alimentar sau tratament alternativ, mai ales în cantități mari. Dacă alegi să îi consumi, este esențial să te informezi corect, să respecți limitele de siguranță și să discuți cu un medic sau nutriționist.



Totuși, unul dintre cele mai importante atuuri ale caiselor este conținutul ridicat de antioxidanți. Caisele sunt bogate în beta-caroten, care le conferă culoarea portocalie, dar și în vitamina C, vitamina E și luteină. Toate aceste substanțe contribuie la protejarea celulelor și a țesuturilor și pot reduce inflamația din organism.

