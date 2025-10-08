Pe timpul celor nouă luni de sarcină, multe femei reclamă apariţia inesteticelor şi nedoritelor vergeturi. Acestea pot fi observate mai ales pe burtă, în mod special în cel de-al treilea trimestru sau chiar şi în primele săptămâni după naştere, dar şi pe şolduri, fese şi sâni.



Din păcate, odată apărute, vindecarea completă a acestora nu este posibilă, fapt pentru care cea mai bună alegere este prevenirea lor prin acordarea unei atenţii deosebite îngrijirii pielii şi alimentaţiei pe perioada celor nouă luni de sarcină.



Potrivit dr. Alina Suru, medic specialist dermatolog, vergeturile post sarcină sunt cauzate de întinderea în exces a pielii, pe măsură ce abdomenul devine tot mai mare pentru a face loc unui copil în dezvoltare. „Deşi pielea este, în general, destul de elastică, în timpul sarcinii, la fel ca şi în adolescenţă sau oricând are loc o creştere în greutate, aceasta este întinsă prea mult şi prea repede. Fibrele elastice aflate chiar sub suprafaţa pielii se rup, rezultatul fiind apariţia unor vergeturi, în special pe burtă şi sâni, zonele care cresc cel mai mult pe perioada unei sarcini, dar şi pe coapse, fese şi braţe superioare. Vergeturile sunt în primă fază roz, roşiatice sau violete, iar după încheierea sarcinii se estompează treptat până la alb sau gri”, a explicat specialistul.



Din fericire, acest efect nedorit al sarcinii asupra corpului poate fi prevenit prin respectarea sfaturilor medicilor. Aşadar, înainte de toate, mămicile trebuie să aibă în vedere o hidratare cât mai intensă a pielii, cu o loţiune sau o cremă bogată în vitamina E sau A, dar şi cele care au printre ingrediente alfa hidroxiacizi (AHA) sau extracte de plante.



La fel de benefice sunt şi uleiurile, respectiv cel de măsline, dar şi cel de ricin, care contribuie la îmbunătăţirea elasticităţii pielii. Apoi, în timpul sarcinii, corpul are o nevoie crescută de hidratare, fiind recomandat consumul a şase, până la opt pahare de apă pe zi. Altfel spus, apa are un rol extrem de important în detoxifierea organismului şi în acelaşi timp ajută pielea să îşi menţină elasticitatea.



Dr. Suru a mai spus că pentru a preveni apariţia de vergeturi este recomandată şi o dietă care include alimente bogate în vitaminele D, E, zinc şi proteine. La fel de importantă este şi vitamina C, care stimulează producţia de colagen şi contribuie la reducerea ridurilor şi prevenirea vergeturilor. Sunt recomandate, de asemenea, alimentele bogate în antioxidanţi, care vor ajuta la hidratarea şi protejarea pielii: spanac, afine, căpşuni, dar şi alimentele care conţin vitamina E, ce protejează membranele celulelor pielii: nuci, seminţe, broccoli sau avocado. Alimentele bogate în vitamina A - morcovi, cartofi dulci, mango, dovlecei şi ardei roşii repară ţesuturile pielii, iar alimentele care conţin omega 3 - peşte, ulei de peşte, nuci, ouă şi stridii ajută la menţinerea membranelor celulare sănătoase şi conferă pielii strălucire şi tonifiere, mai recomandă dermatologul. În afară de aceste sfaturi medicale, este foarte important să faceţi mişcare pentru a scăpa de vergeturi. Exerciţiile fizice sunt eficiente în menţinerea elasticităţii pielii prin îmbunătăţirea circulaţiei şi, în plus, pot ajuta la păstrarea unei greutăţi optime.