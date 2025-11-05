Cătina (Hippophae rhamnoides) este un arbust rezistent, cu fructe galben-portocalii, recunoscută pentru conținutul său excepțional de vitamine și antioxidanți. Originară din Europa și Asia, cătina este folosită de secole în scopuri medicinale și cosmetice, fiind considerată un veritabil „ginseng românesc”.



Fructele de cătină conțin peste 200 de compuși benefici, printre care se numără vitamina C (în cantități de până la zece ori mai mari decât în citrice), vitaminele A, E, K și complexul B, dar și acizi grași esențiali Omega-3 și Omega-6. Datorită acestor proprietăți, cătina este un aliat puternic al sistemului imunitar, contribuind la combaterea oboselii, la protejarea ficatului și la menținerea sănătății pielii.



Uleiul extras din fructe și semințe este folosit pentru tratarea rănilor, arsurilor, acneei și dermatitelor, dar și în produse cosmetice, datorită efectului său hidratant și regenerant. În alimentație, cătina se consumă sub formă de siropuri, sucuri, ceaiuri sau pulbere, adesea combinată cu miere.



Deși este considerată sigură în doze moderate, specialiștii recomandă prudență în administrarea suplimentelor de cătină, mai ales persoanelor care urmează tratamente medicamentoase. Cătina poate influența coagularea sângelui și nivelul glicemiei, de aceea este important ca utilizarea sa să fie discutată cu un medic.



Cătina rămâne, așadar, o sursă naturală de energie, vitalitate și sănătate, un dar al naturii care continuă să uimească prin potențialul său terapeutic și nutritiv.

