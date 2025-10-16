În mod normal, temperatura corporală a unui copil este de 36-37 de grade Celsius măsurată axilar și 36,5-37,5 de grade Celsius măsurată rectal. Medicii susţin că febra poate apărea atunci când temperatura corporală crește cu cel puțin un grad Celsius față de cea normală, de regulă atunci când depășește valoarea de 38 de grade Celsius. Aceasta apare ca urmare a existenței unei infecții pe care organismul celui mic încearcă să o elimine. Principalele cauze care pot duce la apariția febrei sunt: o infecție, de regulă respiratorie, însă nu întotdeauna. Prin febră, organismul încearcă să elimine această infecție. Totodată, ea poate apărea pe fondul amigdalitei, bronșitei sau faringitei și, în cazuri rare, ca un simptom al unei infecții urinare.



Febra poate apărea brusc sau treptat și este, de regulă, însoțită și de alte simptome precum: iritabilitate; letargie; frisoane; somnolență; lipsa poftei de mâncare; transpirație; dureri de cap; dureri musculare; greață și vărsături; plâns continuu.



Tocmai de aceea, temperatura trebuie măsurată corect, prin următoarele metode: intrarectal, la nivelul axilei, pe cale orală şi la nivelul urechii. Metoda intrarectală este considerată cea mai precisă în cazul copiilor mici și al bebelușilor. La nivelul axilei, termometrul este plasat la subraț, iar brațul trebuie apropiat de corp pentru a măsura temperatura. Pe cale orală, termometrul trebuie pus sub limbă, iar gura trebuie închisă până când este luată temperatura. Dacă optaţi pentru varianta auriculară (la nivelul urechii), atunci aveţi nevoie de un termometru special, pe care să-l introduceţi ușor în ureche.



