Sursa The Independent

Ce alimente ne scapă de efectele nocive ale tutunului

Fumul de ţigară este foarte nociv, asta o ştim cu toţii. Dacă v-aţi lăsat de fumat de curând și vreţi ca plămânii dumneavoastră să redevină cât mai sănătoși posibil, trebuie să fiţi atenţi și la alimentație. De asemenea, persoanele care sunt încă fumătoare trebuie să consume astfel de alimente pentru a-şi ajuta plămânii şi pentru a preveni îmbolnăvirile. Spre exemplu, ghimbirul se află pe lista alimentelor care are capacitatea de a curăța plămânii de substanțele nocive ale tutunului, întrucât acesta are o mulţime de proprietăți antibacteriene și ajută la curățarea bronhiilor. Partea care se consumă de la ghimbir este rizomul, rădăcina, ce are forma noduroasă şi culoarea deschisă. Acesta poate fi consumat atât în stare proaspătă, cât şi murat, uscat, confiat, fulgi sau pulbere. Apoi, în ciuda mirosului pe care îl emană, ceapa este un aliment foarte important, întrucât are puterea de a curăța rapid plămânii, în profunzime. În acelaşi timp, ceapa este extraordinară şi în lupta împotriva colesterolului rău, cel care poate provoca boli grave de inimă. Nu în ultimul rând, grapefruitul poate fi extraordinar în lupta împotriva cancerului de plămâni, întrucât poate să prevină dezvoltarea celulelor canceroase. Acest fruct este, de asemenea, bogat în antioxidanți. Pe lângă acestea, benefice mai sunt și usturoiul, alimentele care conțini acizi grași omega-3, broccoli, conopida și varza.

