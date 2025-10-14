În timpul sarcinii există o serie de restricții legate de consumul mai multor categorii de alimente. Specialiştii spun că produsele lactate nu sunt complet interzise în timpul sarcinii, dar este important ca femeia însărcinată să nu consume alimente care nu au fost pasteurizate, cum ar fi, de exemplu laptele și brânza proaspătă. De asemenea, alte brânzeturi moi, precum feta, brie și camembert, precum și cele cu mucegai, ca roquefort și gorgonzola, pot fi periculoase pentru mamă și făt. Lactatele nepasteurizate pot conține o bacterie numită listeria, care pune în pericol atât sănătatea mamei, cât și pe cea a fătului. Nici consumul de ouă nu este total interzis, dar acestea trebuie consumate în sarcină doar dacă sunt gătite, cele crude pot fi un pericol pentru sănătate. Preparate termic, fierte sau prăjite, ouăle devin o sursă importantă de nutrienți.



Peștele și fructele de mare sunt riscante din punctul de vedere al conţinutului de mercur, mai ales că toxiinfecțiile provocate de aceste alimente, dacă nu sunt proaspete sau gătite adecvat, pot avea consecințe grave pentru sănătatea mamei și a fătului. De exemplu, consumul de pește răpitor nu este recomandat în sarcină: rechin, pește spadă etc. Carnea este necesar să facă parte din alimentația femeii însărcinate ca sursă de proteine, fier și vitamina B. Ca urmare, pot fi consumate 2-3 porții pe zi de carne, dar numai dacă au fost preparate termic. Reţineţi! În perioada de sarcină este interzis consumul de ficat și de pate, inclusiv vegetal. Ficatul conține o cantitate mare de vitamina A, care poate să fie dăunătoare fătului. De asemenea, cafeina trebuie consumată cu măsură, iar alcoolul trebuie evitat în sarcină pentru a nu afecta dezvoltarea fătului.

