Ce dezavantaje implică folosirea epilatoarelor electrice

La ora actuală, epilatoarele electrice reprezintă o soluție la care se recurge frecvent, atunci când se urmărește îndepărtarea părului nedorit. Specialiștii afirmă că acest aparat este un produs cu numeroase avantaje, fiind, pe deasupra, și ușor de utilizat. Totuși, pentru ca epilatorul să devină metoda principală de epilare, trebuie să cunoașteți cel mai bun mod de a-l folosi. În plus, este necesar să-l curățați frecvent pentru a-l întreținere corespunzător și a profita de toate avantajele sale pentru o perioadă mai lungă de timp. De asemenea, trebuie să știți că este un dispozitiv conceput pentru a îndepărta părul din aproape orice parte a corpului, din rădăcină. Deși poate fi un tratament dureros, mulți oameni continuă să-l aleagă, deoarece aproape toate formele de îndepărtare a părului implică o oarecare durere.



Epilatorul electric are avantajul vitezei și, datorită pensetelor care se rotesc cu viteză, părul este eliminat rapid. Totuși, acest dispozitiv tinde să irite pielea și duce la apariția de fire de păr încarnate. Pentru a reduce dezavantajele și a profita de beneficiile sale, trebuie să știți cum să îl folosiți corect. La acest capitol, pot fi menționate și punctele roșii, care nu pot fi evitate, dar sunt inofensive și dispar rapid de la sine. Foliculita este o infecție cauzată de firele de păr care cresc sub piele, dar efectul poate fi redus prin exfolierea zonei cu câteva zile înainte de epilare. Un alt aspect inevitabil este durerea. Intensitatea depinde de fiecare persoană în parte, dar pentru a atenua senzația, aplicați creme hidratante înainte de tratament.