De cele mai multe ori, lipsa somnului este considerată principalul motiv pentru apariția cearcănelor, dar aceasta nu este singura cauză a pigmentării zonei de sub ochi. De la nivelul de stres până la alimentație, apariția cearcănelor poate fi provocată de numeroși factori, dar există câteva remedii care vă pot ajuta să aveți un ten impecabil. Specialiștii le recomandă oamenilor să încerce să doarmă câteva minute la amiază, pentru că nimic nu regenerează corpul mai bine decât somnul. Așadar, dormiți cel puțin 7-8 ore pe noapte și trageți, dacă aveți posibilitatea, un pui de somn de 15-20 de minute în timpul zilei.



Apoi, mergeți la un medic specialist și aflați la ce lucruri sunteți alergic, pentru că alergia poate fi una dintre cauzele care determină apariția cearcănelor. De asemenea, încercați să vă rezolvați problemele nazale, întrucât un nas înfundat poate fi vinovat pentru apariția zonelor întunecate de sub ochi. Nu în ultimul rând, mâncați sănătos, acest lucru fiind extrem de important. Adoptați o dietă echilibrată, bogată în vitamine și nu uitați să beți multă apă. Pentru a atenua cearcănele, puteți recurge la folosirea unor tratamente naturiste. De exemplu, tăiați două felii de castravete și lăsați-le pe ochi între 15 și 20 de minute. Repetați procedeul în fiecare zi, pentru cel puțin o săptămână.

