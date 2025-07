Foarte multe plante au un efect extraordinar asupra organismului. De exemplu, menta este o plantă puternic aromată, cu efect răcoritor. Ca urmare, a precizat Elena Stan, nutriţonist, un ceai de mentă într-o zi caniculară energizează şi taie setea. Dacă îl mai amestecaţi şi cu busuiocul şi cimbrişorul, combinaţia poate fi folosită la inhalaţii, în caz de sinuzită, nas înfundat sau dureri de cap persistente.



De asemenea, persoanele agitate, nervoase, care suferă de insomnie, pot ţine sub pernă un săculeţ cu levănţică. Aroma acestor flori are o mare putere de a induce calmul, liniştea, dar mai ales de a îndepărta stresul. Apoi, în caz de vânătăi, julituri sau tăieturi, tinctura de arnică ne poate fi de folos. Totodată, puteţi apela la urzica fiartă, aceasta oferind numeroase beneficii pentru sănătate: îmbunătăţeşte sistemul imunitar, acţionează pe post de diuretic, reduce mătreaţa şi are efect sedativ. Nu în ultimul rând, coada şoricelului este indicată în tratarea unor boli de piele, oprirea hemoragiilor externe, alungă anxietatea şi reduce spasmele musculare.