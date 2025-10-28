Durerile de ochi la copii pot fi mai mult decât o simplă neplăcere trecătoare. Din păcate, de multe ori, cei mici nu știu să explice exact ce simt, iar un disconfort ocular poate fi confundat cu oboseala, plictiseala sau chiar cu o durere de cap. Totuși, atunci când copilul își freacă frecvent ochii, clipește des, evită lumina sau se plânge că vede în ceață, e un semnal că ceva merită investigat. Potrivit specialiștilor, expunerea îndelungată la ecrane, aerul uscat din camere sau praful pot irita ușor mucoasa oculară. În multe cazuri, durerea provine din cauze minore, precum o conjunctivită ușoară sau o alergie sezonieră, dar există și situații în care aceasta ascunde probleme mai serioase - infecții, traumatisme, tulburări de refracție sau inflamații interne care necesită consult oftalmologic imediat.



De aceea, este important ca părinții să fie atenți la semnele subtile. De exemplu, un copil care își înclină capul când privește televizorul, se apropie foarte mult de caiet sau își acoperă un ochi atunci când citește, încearcă de fapt să compenseze o dificultate vizuală. În timp, aceste gesturi pot duce la oboseală oculară, dureri de cap și scăderea capacității de concentrare la școală. Așadar, prevenția începe cu obiceiurile simple. Astfel, pauzele regulate de la ecrane, iluminarea corectă a camerei și igiena atentă a ochilor fac o diferență reală. În același timp, controalele oftalmologice periodice, chiar și în lipsa simptomelor, sunt o investiție în sănătatea vederii copilului.