Amețelile fac parte dintre cele mai frecvente simptome pentru care se solicită un consult medical, mai ales în cazul persoanelor în vârstă. Tratamentul care se recomandă în astfel de situaţii depinde, însă, de cauza amețelilor, opţiunile fiind deseori limitate, de frecvența lor și de modul în care afectează viața de zi cu zi a pacientului. Medicii susţin că o persoană care se confruntă cu amețeli recurente poate avea nevoie de tratament de lungă durată. Înainte de toate, trebuie să ştiţi că amețeala nu este o boală în sine, ci un simptom care poate apărea din mai multe motive. Simptomul poate anunța boli grave, dar și afecțiuni ușoare. Ca urmare, anamneza şi examinarea fizică exclud, de obicei, cauzele cele mai grave ale ameţelilor.



Unii dintre pacienții cu tulburări vestibulare periferice pot avea nevoie de teste de laborator. La rândul lor, cei cu simptome progresive sau recurente trebuie evaluaţi audiologic (audiogramă, testul discriminativ al vorbirii şi timpanometrie). De asemenea, necesită o examinare vestibulară prin electronistagmografie. Examenele de laborator la pacienţii cu ameţeli la care se suspicionează o etiologie sistemică sunt ghidate de anamneză şi examinare fizică. Cele mai multe teste de laborator de screening, de exemplu hemoleucograma completă sau determinarea electroliţilor, sunt rareori utile. Nu în ultimul rând, rezonanţa magnetică nucleară este, în mod special, utilă, fiind astăzi testul standard „de aur”.

