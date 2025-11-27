Nopțile pe care nu le dormim de ajuns, oboseala și stresul se citesc pe fața noastră foarte ușor și duc la o îmbătrânire prematură a tenului. La fel și obiceiul de a adormi fără să ne demachiem, aplicarea produselor de îngrijire printr-un masaj prea accentuat sau consumul de lactate, zahăr și carbohidrați în exces. Dar știai că există unele alimente care au efect anti-îmbătrânire?



Pentru a avea o față care își menține tinerețea pentru mai multă vreme, mai exact elasticitatea pielii, culoarea sănătoasă și finețea, este important să urmezi o alimentație sănătoasă. Potrivit specialiștilor, poți folosi ulei de măsline extravirgin. Nu este degeaba folosit cu succes în dieta mediteraneeană, unul dintre cele mai sănătoase stiluri alimentare, conform cercetărilor.Uleiul de măsline extravirgin are efect antiinflamator asupra pielii, iar consumul te ajută chiar să micșorezi timpul de vindecare a rănilor sau arsurilor. Asupra chipului are, de asemenea, un efect revigorant, contribuind la senzația de reîntinerire atât de dorită. Pune puțin ulei de măsline în salate sau la finalul procesului de gătire a alimentelor. Nu scălda mâncarea în ulei și nu prăji alimentele în baie de ulei, deoarece acest lucru nu mai are efect anti-îmbătrânire, dimpotrivă. Alimente anti-îmbătrânire sunt și rodiile; acestea sunt fructe bogate în vitamina C, care luptă împotriva radicalilor liberi, cauzatori de cearcăne și riduri. Extractul de rodie este folosit și pentru protecția UV. În plus, conține o substanță numită antocianină care crește producția de colagen. Consumă semințele de rodie crude, ca atare sau puse într-un smoothie alături de alte fructe și legume crude.



Ardeii conțin și ei vitamina C din belșug, dar atenție, această vitamină este distrusă la fiert, copt sau prăjit. Așadar, ardeiul gras este ideal pentru a fi consumat crud, contribuind în acest mod la producția de colagen și la protecția împotriva acțiunii negative a razelor solare. Taie ardei gras în salate sau pune-l în sendvișuri. Sau, poți folosi chiar două felii de ardei gras cu care să faci un sendviș.



Nu în ultimul rând, siropul de arțar are efecte nebănuite. E drept, siropul de arțar are și un conținut ridicat de zahăr, însă, dacă îl consumi în cantități mici, beneficiezi de acțiunea antioxidanților și de proprietățile sale antiinflamatoare. Poți pune, de exemplu, o linguriță de sirop de arțar într-un pahar cu limonadă făcută în casă.

