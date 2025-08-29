Sunt oameni care beau multă apă zilnic, în timp ce alții abia se ating de ea. Este adevărat, și alimentele cu conținut mare de apă pot fi de folos, însă este necesar și consumul de apă simplă pentru o hidratare corespunzătoare. Apa din corp se pierde prin urină, transpirație și lacrimi, deci trebuie înlocuită frecvent. Dacă nu bei suficientă apă, te poți confrunta cu probleme diverse, de la faptul că îți este foame mai des, până la deshidratare severă și creșterea riscului de accident vascular cerebral.



Apa este esențială pentru fiecare funcție a organismului. Atunci când nu bei suficientă, corpul reacționează imediat.



Creierul, alcătuit în mare parte din apă, își pierde din capacitatea de concentrare, memoria slăbește, iar oboseala și iritabilitatea apar rapid.



Metabolismul încetinește, ceea ce duce la creșterea în greutate și la senzația falsă de foame. În același timp, mușchii nu mai produc energie eficient, iar exercițiile fizice devin mai grele. Senzația de foame nu are neapărat legătură cu faptul că ești într-adevăr înfometat și ai nevoie de nutrimente. Falsa foame merge de multe ori mână în mână cu deshidratarea. Când stomacul începe să scoată sunete, bea un pahar cu apă și așteaptă 20 de minute.



Pielea își pierde elasticitatea, liniile fine se accentuează, iar rinichii sunt suprasolicitați, ceea ce crește riscul de formare a pietrelor. Lipsa apei îngreunează și digestia, ducând la constipație.



Pe termen lung, deshidratarea favorizează probleme grave precum accidentul vascular cerebral sau afecțiuni renale.



Pentru a evita toate aceste efecte, specialiștii recomandă consumul a cel puțin doi litri de apă pe zi.

