Ce trebuie să mâncați dacă sunteți fumător

Se știe că persoanele care fumează prea mult prezintă anumite carențe de vitamine și minerale în corp, așa că trebuie să aibă o alimentație cât mai sănătoasă. De ce? Pentru că țigările afectează cantitatea de vitamine și de minerale, iar pierderile nu pot fi recuperate decât cu ajutorul unei alimentații echilibrate, axată, în special pe fructe și legume. Medicii spun că fumatul este unul dintre primii factori ce duc la apariția carenței de vitamina C. De exemplu, un nefumător are nevoie de 40 mg de vitamina C pe zi, însă în cazul celor care fumează doza zilnică necesară este de 80 mg/zi.

Specialiștii elytis.ro sunt de părere că vitamina C este utilizată de corp în scopul neutralizării radicalilor liberi din fumul de țigară, dar are și rol de protecție împotriva bolilor inimii și a cancerului. La rândul lor, experții în nutriție sunt de părere că din dieta unui fumător nu trebuie să lipsească măceșele, roșiile, kiwi, pătrunjelul, ardeii grași, căpșunile, morcovii sau portocalele.

Experții mai spun că fumatul este asociat și cu deficitul de vitamina D, B12, calciu și acidul folic. În acest sens, dacă sunteți un fumător înverșunat este bine să nu vă lipsească de la masă peștele, laptele, ouăle, cereale integrale, soia, carne de pui, vită, porc, ficat, fructe de mare, iaurt, brânză, verdețuri și mazăre, linte, porumb sau varză.

De asemenea, produsele lactate nu ar trebui să lipsească din dieta zilnică a persoanelor fumătoare.