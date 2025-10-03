Ceaiul de cicoare, obținut din rădăcina plantei Cichorium intybus, este apreciat nu doar pentru gustul său distinctiv, ușor amar, ci și pentru proprietățile sale terapeutice. Bogat în inulină, fibre, vitamine și antioxidanți, acest ceai sprijină digestia prin stimularea bacteriilor benefice din intestin, ajută la reglarea nivelului de zahăr din sânge, protejează ficatul și susține sănătatea cardiovasculară.



Consumat regulat, ceaiul de cicoare poate contribui la reducerea inflamațiilor, la eliminarea excesului de apă din organism și la îmbunătățirea calității somnului datorită efectului său calmant. Totuși, este important de știut că un consum excesiv poate provoca balonare, diaree, scăderea tensiunii arteriale sau interacțiuni cu anumite medicamente, în special cele pentru diabet.



Persoanele cu alergii la plante din familia Asteraceae, probleme renale sau femeile însărcinate ar trebui să fie prudente și să consulte medicul înainte de a consuma ceaiul de cicoare. În concluzie, atunci când este consumat cu moderație și integrat într-un stil de viață sănătos, ceaiul de cicoare poate fi un aliat valoros pentru menținerea unui organism echilibrat și revitalizat.

