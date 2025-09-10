Ceaiul de cimbrișor se obține din frunzele plantei și se folosește pentru a trata o mulțime de afecțiuni și probleme de sănătate. Potrivit specialiștilor, acesta asigură numeroase proprietăți nutriționale și medicinale, dar reprezintă, în primul rând, o sursă importantă de minerale, cum ar fi calciu și mangan. Apoi, conține concentrații importante de fier și vitamina K, substanță care are un rol semnificativ în coagularea normală a sângelui. Mai mult, ceaiul de cimbrișor oferă un conținut bogat în substanțe nutritive, cum ar fi: vitamine din complexul B, beta caroten, vitamina A, vitamina K, vitamina E, vitamina C și acid folic (vitamina B9). Totodată, ceaiul de cimbrișor poate fi eficient în tratarea tusei și a durerilor în gât, putând ajuta la vindecarea bronșitei. Medicii susțin că băutura îmbunătățește sănătatea digestiei și ameliorează simptomele neplăcute, precum gazele și balonarea.



De asemenea, poate fi folosită pentru a trata numeroase afecțiuni, inclusiv probleme ale circulației sângelui și dureri la nivelul articulațiilor. Atenție, însă! Dacă vreți să consumați acest tip de ceai pe termen lung, se recomandă să cereți sfatul unui medic pentru a preveni eventuale efecte adverse sau interacțiuni cu alte medicamente. De exemplu, persoanele cu o sensibilitate la oregano sau la plantele înrudite s-ar putea să devină alergice. În plus, poate încetini coagularea sângelui și crește riscul de a pierde sânge în timpul și după o intervenție chirurgicală. Persoanele cu afecțiuni sensibile la hormoni, cum ar fi cancerul de sân, cancerul uterin și cancerul ovarian, ar fi indicat să evite consumul. Există posibilitatea ca acesta să acționeze ca estrogenul în organism și să agraveze simptomele bolilor